На Львівщині чоловік ухилився від мобілізації, бо "не зміг доїхати до ТЦК"

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Турківського районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік працює завгоспом в одній із шкіл Львівщини. ВЛК визанала його придатним до мобілізації. У січні 2024 року чоловік отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК, проте ухилився від мобілізації.

На суді прокурор зазначив, що хоч підсудний визнав провину, проте нічого не зробив, щоб виправити ситуацію. Обвинувач зазначив, що навпаки - чоловік підтвердив, що не хоче бути мобілізованим.

Підсудний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно отримав повістку, але до "ТЦК не зміг доїхати, бо його автомобіль поламався". Згодом він вирішив не йти до війська.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Львівської області винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік отримав повістку і заявив, що перед мобілізацією його повинні безкоштовно вилікувати.

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