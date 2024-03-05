На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо хворів туберкульозом: суд його покарав

У Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік заявив, що він хворів туберкульозом та має інші захворювання.

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У жовтні 2023 року йому вручили повістку, проте житель Львівщини категорично відмовився її брати.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "проходив медичний огляд, проте під час медичного огляду не вказав, що хворів на туберкульоз. Крім того вказав, що хворіє, має сколіоз 1 ступеню, остеохондроз шийно-грудного відділу хребта та хворів на туберкульоз до 2012 року перебував на обліку у лікарні, легені уражені на 30 відсотків". Чоловік зазначив, що його донька навчається в університеті, а дружина тяжко хворіє.

У селі, де мешкає чоловік, йому дали позитивну характеристику. Також чоловік надав суду медичні висновки щодо своїх захворювань.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з особами призовного віку.

Читайте також: