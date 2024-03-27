На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "має трьох неофіційних дітей": чим це закінчилось

У Львівській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Свої дій він пояснив тим, що хворий та "має трьох дітей, які офіційно на нього не зареєстровані".

Про це йдеться у вироку Самбірського райсуду Львівської області.

За даними суду, у листопаді 2023 року ВЛК визнала жителя Львівщини придатним до служби в армії. Йому дали повістку і чоловік повинен був у грудні прийти до ТЦК. Проте підсудний ухилився від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що він дійсно відмовлявся від служби в армії. Він заявив, що нібито має проблеми зі зором, трьох незареєстрованих дітей від колишньої співмешканки. Також чоловік стверджував, що тепер у нього нова жінка, яка сама виховує трьох дітей. Він додав, що планує одружитись із нею, щоб мати відстрочку від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років іспитового терміну.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

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