На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав себе "обмежено придатним": його суворо покарали

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації через стан свого здоров'я і побоювання, що його дружина стане вдовою.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, чоловіка 29 травня 2023 року визнали придатним до військової служби. Того ж дня він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату, проте житель Львівщини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що не прийшов до військкомату, оскільки боявся, що його відправлять на службу до військової частини поблизу у зони бойових дій. Також чоловік додав, що він нібито мав служити у десантно-штурмових військах, хоча має проблеми зі здоров'ям та важить 49 кілограмів.

"Вважає, що такий стан речей за його участі аж ніяк не принесе користі державі. Вказав також, що до часу оголошеного в Україні воєнного стану він був непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час, і причин для зміни таких обставин не було й йому досі залишаються незрозумілими. Тому підсумовує, що вчинив так, побоюючись за те, що його дружина та малолітня дочка залишаться відповідно вдовою та сиротою, чого б йому дуже не хотілось, та вважає, що вчинив вірно", - йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вироку суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації через "туберкульоз і неграмотність".

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