На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо його рідний брат уже воює: що вирішив суд

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, чоловіка 5 вересня 2023 року доправили до ТЦК, де він пройшов лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловік отримав повістку та 6 вересня повинен був прийти до військкомату для відправлення до військової частини, проте житель Львівщини проігнорував це.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що його рідний брат уже рік воює на передовій і у них більше немає родичів, оскільки батьки померли. Житель Львівщини зазначив, що він теж боявся того, що його відправлять на передову, а тому він проігнорував повістку.

"Просив його суворо не карати, зокрема не позбавляти його волі, а призначити інше альтернативне покарання, у тому числі й для того, щоб міг бути корисним державі в інший спосіб", - йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про мобілізацію в Україні.

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