На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "його забрали з вулиці і організували ВЛК за 5 хвилин"

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що його незаконно працівники ТЦК, а ВЛК він пройшов за 5 хвилин.

Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області.

За даними суду, чоловік 20 липня 2023 року пройшов ВЛК та отримав повістку, проте ухилився від служби в армії, написавши заяву про відмову.

У вересні 2023 року йому знову хотіли вручити повістку, проте чоловік теж ухилився, написавши відповідну заяву.

На суді чоловік провину визнав тільки частково. Він заявив, що нібито його на вулиці незаконно затримали працівники ТЦК, а ВЛК він пройшов за 5 хвилин.

"Вказав, що останні забрали у нього телефон, затримали та утримували неправомірно. Крім того, зазначив, що висновок військово-лікарської комісії був проведений з порушеннями, оскільки його провели без лікарів і за 5 хвилин. На фоні цих подій у нього стався стрес, після чого він відмовився отримувати повістку, про що було складено відповідний акт. Додав, що займається волонтерством, допомагає ЗСУ", - йдеться у свідченні підозрюваного.

Суд дослідив матеріали справи та встановив, що ВЛК чоловік пройшов без порушень, оскільки підсудний не надав доказів протилежного.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилось 27 років.

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