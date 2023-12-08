На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації через "дитину в незареєстрованому шлюбі": що вирішив суд

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо в є малолітня дитина.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, жителя Львівщини у червні 2023 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату, проте ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "не бажає служити, так як має малолітню дитину від незареєстрованого шлюбу, а також злякався". Житель Львівщини просив суд не відправляти його до в'язниці.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, полковник запасу висловився щодо мобілізації в Україні.

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