На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації через "дитину в незареєстрованому шлюбі": що вирішив суд

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.
У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо в є малолітня дитина.
Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.
За даними суду, жителя Львівщини у червні 2023 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату, проте ухилився від служби в армії.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "не бажає служити, так як має малолітню дитину від незареєстрованого шлюбу, а також злякався". Житель Львівщини просив суд не відправляти його до в'язниці.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.
Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, полковник запасу висловився щодо мобілізації в Україні.
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