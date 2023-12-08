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На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації через "дитину в незареєстрованому шлюбі": що вирішив суд

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації через "дитину в незареєстрованому шлюбі": що вирішив суд

На Львівщині судили чоловіка через відмову від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо в є малолітня дитина. 

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області. 

За даними суду, жителя Львівщини у червні 2023 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату, проте ухилився від служби в армії. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "не бажає служити, так як має малолітню дитину від незареєстрованого шлюбу, а також злякався".  Житель Львівщини просив суд не відправляти його до в'язниці. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. 

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, полковник запасу висловився щодо мобілізації в Україні

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Дата публікації
Перегляди
949
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