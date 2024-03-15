На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації та передав ЗСУ два автомобілі: чи допомогло це йому

На суді чоловік просив суворо його не карати, бо він волонтер.

У Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що нібито передав ЗСУ два авто через благодійний фонд.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини у серпні 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У травні 2023 року чоловіку дали повістку, проте він ухилився від служби в армії.

На суді чоловік заявив, що він займається волонтерством та передав на ЗСУ через благодійний фонд "Ми Україна" два автомобілі. Він просив не відправляти його до в'язниці. Також підсудний провину в ухиленні від мобілізації визнав.

Суд врахував той факт, що чоловік передав ЗСУ транспорт. Його визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський емоційно звернувся до цивільних, які уникають мобілізації. Він наголосив, що українці повинні розуміти, що Росія хоче їх знищити, і поки вони ухиляються від мобілізації, тих, хто їх захищає, може не залишитися.

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