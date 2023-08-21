На Львівщині чоловік відсудив чималу компенсацію за вручення повістки: як це йому вдалося

На Львівщині суд назвав вручення повістки жителю області незаконним і зобов'язав виплатити йому з держбюджету 20 тис. грн компенсації. Окрім того, він спромігся довести, що через дії правоохоронців у нього погіршився стан здоров’я.

Про це йдеться в рішенні Городоцького районного суду, пише Zaxid.net.

"Вранці 5 жовтня 2022 року в Городку Андрій Ц. гуляв зі своїм собакою, коли його зупинили правоохоронці. Чоловік заявив, що правоохоронці погрожували йому врученням повістки, звинуватили його в тому, що він порушив ПДР (перейшов дорогу поза межами переходу). Андрію Ц. одягнули кайданки та доставили до фільтраційного центру, де чоловікові таки виписали повістку до військкомату, а після цього відвезли до райвідділу поліції", – йдеться в тексті рішення за серпень 2023 року.

У суд чоловік довів, що не порушував ПДР, і скасував постанову, яка передбачала 255 грн штрафу.

Окрім того, Андрій Ц. заявив, що через дії працівників поліції у нього погіршився стан здоров’я. За його словами, він отримав побої під час затримання й доправлення до відділу поліції, до нього була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка встановила наявний гіпертонічний криз.

Затримання чоловік назвав незаконним і звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію через дії поліції.

"Моральна шкода була спричинена не лише фактом його незаконного притягнення до адміністративної відповідальності, а й фактом незаконного затримання, безпідставного застосування до нього спеціального засобу – кайданків, безпідставного доставлення його до фільтраційного табору, а не до відділу поліції, як цього вимагає закон, виписування безпідставної повістки тощо", – цитують слова адвоката Андрія Ц.

Під час суду правоохоронці озвучили свою версію подій. Один із працівників поліції заявив, що вони побачили чоловіка, який перейшов дорогу поза межами пішохідного переходу, він неадекватно відреагував на зауваження. У нього не було з собою документів, тому його затримали і після встановлення особи відпустили. За його словами, позивач шарпнув поліцейського, через що на нього одягнули кайданки.

Раніше повідомлялося про нові правила вручення повісток в Україні. Адвокат пояснив, до яких наслідків це призведе.

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