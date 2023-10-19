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На Львівщині чоловік вигадав, як за 50 євро виїхати за кордон: чим усе закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Львівщині чоловік вигадав, як за 50 євро виїхати за кордон: чим усе закінчилось

Пункт пропуску "Краковець" / Фото: УНІАН

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області на 17 000 грн оштрафували чоловіка, який дав прикордонникам 50 євро хабаря, щоб ті пропустили за кордон його дядька. 

Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівської області. 

За даними суду, уродженець Рівненської області у січні 2023 року на пункті пропуску "Краковець", що на українсько-польському кордоні, запропонував та дав прикордонникам хабар у розмірі 50 євро. Таким чином він хотів "домовитись", щоб ті випустили за кордон його дядька. 

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Проте підозрюваного затримали та інкримінували йому ч. 1 ст. 369 КК України. На засіданні суду чоловік провину визнав та розкаявся. Також він уклав угоду зі слідством. 

Яворівський районний суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 17 000 грн. Також суд конфіскував у власність держави 50 євро хабаря. 

Нагадаємо, у Львівській області на 10 200 грн оштрафували чоловіка з Вінниччини, який намагався виїхати за кордон із фальшивими документами.

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Дата публікації
Перегляди
1091
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