На Львівщині чоловік заявив, що представники ТЦК "викрали його дорогою на роботу" і дали повістку: чим це закінчилось

На суді чоловік заявив про "викрадення" та "тиск на суддів".

У Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що його нібито "викрали дорогою на роботу і змусили підписати документи".

Про це йдеться у вироку Жовківського райсуду Львівської області.

За даними суду, 8 лютого 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Наступного дня він повинен був прийти до ТЦК для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що мовляв "його було силоміць, на його думку, викрадено чотирма працівниками військкомату та незаконно доставлено у ТЦК. Він не заперечив щодо проходження військово-лікарської комісії. Але потім його шляхом залякування та погроз змусили підписати документи". Чоловік стверджував, що нібито він звертався до ДБР, але там нічого не розслідували. Житель Львівщини на суді заявив, що нібито "відомо, що на суддів чиниться тиск, що якщо вони будуть захищати людей, тоді їхнім родичам будуть давати повістки".

Суд не врахував заяву чоловіка про "викрадення", оскільки це не було доведено та підтверджено.

Жителя Львівщини визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили до 1 року іспитового терміну.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік рік уникав мобілізації через місця, де йому вручили дві повістки.

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