На Львівщині чоловіка мобілізували з роботи: він утік і заховався

У Львівській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який втік від військкомів та ховався від мобілізації в сусідньому будинку.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, в червні ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії, того ж дня він отримав повістку, проте відмовився їхати на службу.

На суді чоловік розповів, що 19 червня о 7:30 від приїхав на роботу до Дублян. Його зустріли працівники військкомату і відвезли до Жовкви для проходження військово-лікарської комісії. Там його визнали придатним до служби в армії та вручили повістку. Згодом військкоми відвезли жителя Львівщини додому, звідки чоловік хотів взяти речі. Проте підозрюваний утік від них і заховався у сусідньому будинку. На суді свою поведінку чоловік пояснив тим, що не хоче залишати свою дружину та дітей самих. Він провину визнав і розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 1 рік іспитового.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що дві військові частини його "не прийняли", а потім він сам відмовився від служби в армії.

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