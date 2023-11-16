На Львівщині чоловіка забрали з вулиці до ТЦК і СП, але він відмовився від мобілізації: які наслідки 

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо доглядав за хворою бабусею.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Чоловік заявив, що його "добровільно-примусово" відправили до ТЦК і СП

За даними суду, чоловік 27 травня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії під час дії воєнного стану. Йому на 29 травня вручили повістку, проте чоловік так і не прийшов до ТЦК і СП.

На суді підозрюваний пояснив, що він 27 травня йшов вулицею, зупинився автомобіль із військовими і його "довільно-примусово" повезли до ТЦК, де він за "15 хвилин пройшов військово-лікарську комісію", яка визнала його придатним до служби в армії. Вже через годину він отримав повістку і повинен був прийти до військкомату, чого не зробив, оскільки його мама хворіє на цукровий діабет, а він доглядає за літньою бабусею. На суді чоловік додав, що він не хоче служити в армії, та просив суворо його не карати.

Суд не врахував каяття чоловіка та ухвалив суворий вирок

Суд під час ухвалення вироку не врахував "щире каяття чоловіка", оскільки вважає, що воно "повинно виражатися в бажанні обвинуваченого виправити наслідки вчиненого та готовність нести покарання".

"Окрім цього, на уточнювальні запитання судді-голови про мотиви відмови обвинуваченого від виконання обов`язку про захист Вітчизни обвинувачений повідомив, що не має наміру йти служити і опікунство щодо матері чи бабусі не оформляв, жодного доказу щодо утримання матері чи бабусі обвинуваченим не надано", - йдеться у матеріалах вироку.

Пояснення суду щодо "каяття" / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Вінницькій області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав дві повістки, але відмовився від мобілізації через хворого батька.

Читайте також: