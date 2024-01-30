На Львівщині демонтували останню згадку про Радянський Союз: подробиці та фото

Львівщина першою в нашій державі закінчила процес декомунізації. У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Як зазначається, впродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 радянських пам’ятників. Останній демонтували у Лопатинській громаді.

“Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації. Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих “бовванів” не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО “Декомунізація Львівщини”, - наголосив Максим Козицький.

Нагадаємо, що першою в Україні повністю завершила процес декомунізації Львівська область.

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