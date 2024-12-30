На Львівщині під час гри дитина вистрілила з гвинтівки в голову чотирирічній дівчинці

У Самборі Львівської області чотирирічна дівчинка отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу з пневматичної гвинтівки.

Про це повідомили в поліції області.

Інцидент стався 28 грудня близько 17:00, коли двоє дітей, 6-річний хлопчик і його 4-річна двоюрідна сестра, знайшли зброю в коморі будинку своєї бабусі та почали гратися нею.

Несподівано гвинтівка вистрелила і куля потрапила дитині в голову. Потерпілу негайно госпіталізували і наразі вона перебуває під наглядом медиків. За словами лікарів, загрози її життю немає.

Правоохоронці вилучили пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм іноземного виробництва та направили її на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Львівській області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Покарання за цією статтею може становити від двох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, демограф Олександр Гладун вважає, що після закінчення війни в Україні ситуація з народжуваністю покращиться.

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