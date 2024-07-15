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На Львівщині голову місцевої спілки АТО не впустили до ТЦК через шорти

На Львівщині голову місцевої спілки АТО не впустили до ТЦК через шорти

Фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Колишнього військовослужбовця на Львівщині не впустили в місцевий ТЦК через шорти.

На Львівщині колишнього військового не впустили до приміщення ТЦК, бо він був у шортах.

Про це розповів колишній військовий та голова спілки АТО Городоччини Віталій Смілка, передає "Еспресо".

Ексвійськовий поскаржився на Городоцький ТЦК та СП, який забороняв чоловікам у шортах заходи до них у будівлю. 

"34°С, Городоцький ТЦК! Вхід у шортах зборонено! Вчора мав неприємну несподіванку у Городоцькому ТЦК! Прийшовши туди хотів стати просто на облік, та, на жаль, мені пояснили, що впустити мене не можуть, бо я у шортах", – зазначив голова спілки АТО Городоччини.

Чоловік все ж знайшов вихід із ситуації.

"Знайшли якісь спортивні штани, і я вдягнув їх поверх шортів та зайшов! До хлопців претензій немає, вони виконують вказівку (правда не знаю чию). Та тут і без цього ясно чию! Ти, мудрагелик, який дав вказівку, ти сидиш в кабінеті під кондиціонером, а відвідувачі в таку жару мають в чергах стояти і ще й дотримуватись дрескоду. Чи воїн, який приїхав з окопів, який мріяв зняти бронік, берци, форму і вдягнути шорти, футболку, кросівки, і на отих 10-15 днів відпустки просто побути звичайною білою людиною, а ти йому дрескод!", – каже Віталій Смілка.

Згодом у своєму Facebook Смілка лаконічно уточнив, що "питання по шортах" закрите.

"Про таку дичину дізналися з мого посту в Обласному ТЦК і не тільки! І як запевнили, що такого більше не буде! Тобто, це питання закрите", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК.

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