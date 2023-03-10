На Львівщині легковик зім'яло у ДТП: загинула жінка з 14-річною дитиною (фото)

У ДТП загинули жінка та дитина.

На трасі Київ-Чоп поблизу села Новий Милятин у Львівській області 9 березня зіткнулися Skoda Fabia та мікроавтобус Mersedes-Benz Sprinter. 43-річна жінка за кермом легковика не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу.

На місці ДТП загинули водійка та її пасажирка - 14-річна дівчинка, повідомили в поліції Львівської області.

57-річний водій мікроавтобуса з Житомирської області не постраждав. Обидві автівки отримали серйозні пошкодження. Легковик зім'яло від удару.

Фото: Поліція Львівської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 - порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, на Полтавщині сталася моторошна ДТП. Легковик виїхав за межі проїзної частини та внаслідок зіткнення з деревом загорівся. В автівці живцем згоріли троє людей.

Фургон зім'яло, як іграшковий: на трасі "Київ-Чоп" жахлива ДТП

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