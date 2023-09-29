На Львівщині лікарка намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового: деталі

Троє посадовців МСЕК вимагали хабар у військового за встановлення другої групи інвалідності його батьку.

На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань разом з СБУ на гарячому затримали лікарів Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Під час затримання одна з посадовиць намагалася з’їсти хабар.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як з’ясували слідчі, лікарі вищевказаних медзакладів вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тис.

“Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка “на гарячому” заступницю голови лікарсько-консультативної комісії. Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з'їсти стодоларову купюру”, — йдеться у повідомленні.

Лікарка намагалася з’їсти 100-доларову купюру / ДБР

Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

“Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші — майже 30 тис. доларів, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн. та 520 злотих. Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань”, — звітує відомство.

Трьом посадовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов'язків.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило подружжя, яке продавало військовим безплатно отримані за кордоном автівки.

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