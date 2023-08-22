На Львівщині лісоруби випадково знеструмили область, коли спилювали дерево

“Укренерго” виявило нову причину короткочасного знеструмлення Львова та області. Причиною цього інциденту стала недбалість лісорубів.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

У відомстві повідомили, що працівники виявили, що поряд з високовольтною лінією було зрізане велике дерево. Це спричинило непередбачуване перекриття лінії та призвело до раптового знеструмлення частини Львова та прилеглих районів.

Дерево було поза охоронною зоною ліній електропередач. Однак через недбалість лісорубів та невірний кут падіння дерева воно перекрило проводи, викликавши тим самим тимчасове відключення електропостачання.

“Укренерго” звернулося до поліції щодо лісорубів. Їх будуть допитувати та щодо них буде проводитися докладне розслідування.

Нагадаємо, що на Львівщині чоловік відсудив чималу компенсацію за вручення повістки.