На Львівщині мати вигадала, як за 4000 доларів вивести сина за кордон - чим це закінчилось

Суд також конфіскував у жінки валюту.

У Львівській області на 17 000 грн оштрафували жінку, яка запропонувала прикордонникам хабар, щоб ті пропустили її сина за кордон.

Про це йдеться у вироку Яворівського райсуду Львівської області.

За даними суду, у листопаді 2023 року на пункті пропуску "Краковець" уродженка Сумщини запропонувала прикордонникам 4000 доларів, щоб ті пропустили через кордон її сина.

Проте працівники ДПСУ викликали на місце події правоохоронців. Жінка уклала угоду зі слідством та визнала свою вину.

Яворівський районний суд Львівської області визнав жінку винною за ч.1 ст.369 КК України та оштрафував на 17 000 грн. Також суд конфіскував у неї 4000 доларів, які вона давала прикордонникам.

Вирок суду

Нагадаємо, на кордоні затримали чергову "партію" ухилянтів.

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