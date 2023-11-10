На Львівщині мобілізована жінка майже рік не була на службі: як її покарали

У Львівській області до іспитового терміну засудили мобілізовану військову. Вона майже рік не була на службі.

Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівської області.

За даними суду, штаб-сержантка була мобілізованою до ЗСУ. Жінка повинна була прийти на службу з лікувального закладу, проте цього так і не зробила. Вона була відсутня на службі він травня 2022 року до березня 2023 року.

На суді військова провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що була відсутньою в армії через сімейні обставини. Вона додала, що планує служити в ЗСУ та просить її не карати.

Суд визнав військову винною за ч.5 ст.407 КК України. Її засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Київській області працівник соцзахисту відмовився від мобілізації. За це його засудили до іспитового терміну.

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