На Львівщині музейні експонати та пам'ятки культури убезпечили від бомбардувань

На Львівщині музейні експонати та пам'ятки культури убезпечили від бомбардувань

У музейних фондах регіону зберігається 14% усієї музейної спадщини України.

Для збереження цінних експонатів від можливих бойових дій з боку Росії, керівники музейних закладів області вжили усі необхідні заходи зі збереження предметів, які належать до Державного музейного фонду України та інших цінних експонатів.

Від дій російських окупантів захищають і скульптури та сакральні пам’ятки міста.

Про це повідомляє Львівський департамент з питань культури, національностей та релігій.

«Сьогодні ми повинні зробити усе можливе, щоб зберегти нашу культурну спадщину у ці страшні часи. Адже всі ми вже переконалися, що для людей, які розпочали цю війну, немає нічого святого. З міркувань безпеки не можемо розголошувати, як саме пам’ятки та експонати вберігають від загрози бомбардувань та бойових дій», - зазначила директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Ірина Гаврилюк.

Від дій російських окупантів захищають і скульптури та сакральні пам’ятки міста.

У Львові вже фонтани на площі Ринок біля Ратуші «зодягнулися» у вогнетривкі та захисні матеріали. Захистили також і скульптурні композиції та вітражі Латинської катедри та костелу Св. Антонія. Захисними екранами закрили унікальні вітражі Успенської церкви авторства Петра Холодного 1928-33 рр.

Також демонтували дерев’яну скульптуру Ісуса Христа з Вірменського собору. На час російської війни скульптура перебуватиме у бункері.

Нагадаємо, на Житомирщині окупанти знищили церкву 1862 року, а на Харківщині обстріляли дім молитви.

Читайте також: