На Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника: як покарали військкома

Офіцера визнали винним у перевищенні повноважень і оштрафували на 17 тис. грн.

На Львівщині начальник одного з районних ТЦК мобілізував на військову службу заброньованого працівника Молочної компанії "Галичина".

Про це передає Zaxid.net.

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Зазначається, наприкінці січня працівник Молочної компанії "Галичина" самостійно прибув у районний ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Чоловік надав працівникам військкомату витяг з наказу Мінекономіки про бронювання.

У ТЦК проігнорували докумет і цього ж дня скерували чоловіка для проходження ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. За два дні йому виписали повістку, від якої він відмовився. Начальник ТЦК включив цього військовозобов’язаного до наказу про призов за мобілізацією.

Суд з’ясував, що начальник ТЦК, мобілізувавши заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах військового стану.

У суді начальника ТЦК визнали винним у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначили йому штраф у розмірі 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль доручив внести "більш справедливу" постанову щодо бронювання від мобілізації.

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