На Львівщині невідомий обстріляв автівку: поранено водія – подробиці (фото)

На Львівщині, у селі Сокільники, 12 червня невідомий обстріляв автомобіль "БМВ". Внаслідок події вогнепальні поранення отримав водій автомобіля – він госпіталізований.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

На Львівщині невідомий обстріляв автомобіль "БМВ" / Фото: Поліція Львівської області

Спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника триває.

Нагадаємо, у Тисі 12 червня виявили тіло чоловіка.

Читайте також провідні новини дня: