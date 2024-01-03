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На Львівщині перекинулася вантажівка із краном: рух частково заблокований

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Львівщині перекинулася вантажівка із краном: рух частково заблокований

Аварія на Львівщині за участю вантажівки / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху.

Біля населеного пункту Велика Білка Львівської області перекинулася вантажівка із краном.

Про це повідомляє патрульна поліція України. 

"На 105 км+950 м автодороги М-09 (Тернопіль — Львів — Рава-Руська), біля населеного пункту Велика Білка, відбулося перекидання вантажівки, що перевозила кран. Пошкоджено проїзну частину", - йдеться у повідомленні. 

Чи постраждав водій вантажівки - патрульні не повідомили.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч проти 3 січня. 

Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху.

"Будьте уважні та обережні, враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту руху", - закликали у пресслужбі патрульної поліції.

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна аварія за участю військових.

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Дата публікації
Перегляди
610
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