На Львівщині підліток за кермом вискочив на зустрічну смугу і влетів в автобус із пасажирами

Як з'ясувалося, підліток не мав посвідчення водія.
На Львівщині 17-річний підліток на автомобілі в'їхав у маршрутку. Унаслідок аварії постраждали 41-річна пасажирка автобуса і сам підліток. Їх шпиталізували.
Про це повідомили в прес-службі ГУНП України у Львівській області.
Зазначається, що ДТП сталася ввечері 29 грудня на вулиці Львівській у Червонограді. Підліток не впорався з керуванням авто, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з автобусом.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Встановлюються всі обставини ДТП.
Нагадаємо:
У Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 5 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.
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