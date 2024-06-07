На Львівщині помер зв’язковий УПА Василь Хомин: фото

Зв’язковий УПА відійшов у засвіти на 91-му році життя.

На 91-му році життя помер колишній зв’язковий Української повстанської армії Василь Хомин.

Про це повідомила Бориславська міська рада у Facebook.

"З сумом повідомляємо, що відійшов у вічність Василь Хомин - колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича. Як учасник визвольних змагань, який своє життя присвятив боротьбі за свободу України, пан Василь дуже мріяв про перемогу України у цій війні. Саме це бажання він загадував у свій 90-річний ювілей, який відзначив цьогоріч у лютому", – йдеться у повідомленні.

Василю Хомину було 90 років / Фото: Бориславська міська рада

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Василь Хомин народився в селі Залокоть у 1934 році. Виховувався у релігійній сім'ї: один його дідусь був дяком у церкві, інший - провізором храму. В одній із книг про Борислав описано яскраві спогади про те, як він ще малим хлопчиком потрапив до повстанців, як спочатку носив їм їжу, а згодом – сидів у засідках.

В міськраді інформують, що парастас за упокій Василя Хомина відбувся у п'ятницю, 7 червня, о 18:00 за адресою: вул. Тустановицька, 138-к. Похорон – у суботу, 8 червня.

Нагадаємо, на 101-му році життя помер легендарний командир УПА Мирослав Симчич.

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