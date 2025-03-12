На Львівщині помітили зубра: тварина прогулялася біля Підгорецького замку (відео)

Деякі користувачі Мережі припускають, що зубр міг утекти з мисливського господарства.

Диких тварин в Україні стало більше через заборону на полювання. Так, поблизу Підгорецького замку на Львівщині місцеві мешканці зафіксували європейського зубра.

Про це повідомило "Радіо Трек" у Telegram.

Зубр європейський — це єдиний вид тварини в Україні, занесений до Червоної книги з природоохоронним статусом "зниклий в природі". Користувачі Мережі зазначають, що зубр міг втекти з мисливського господарства "Стир" на Бродівщині.

На сьогодні в Україні налічується 425 зубрів, які проживають у заповідниках на Львівщині, Київщині, Волині, Вінниччині, Буковині та Сумщині. Цей вид є найбільшим представником роду Bison в Європі, і його вага може досягати 850 кг.

На Львівщині помітили рідкісного зубра

Нагадаємо, в Україні виплачуватимуть гроші за знайдені трупи диких кабанів.

Читайте також: