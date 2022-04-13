Гектар землі на Львівщині знищили пожежі, спричинені паліями трави

Україна палає не лише від ворожих бомбардувань.

Підрозділи ДСНС ліквідували 6 пожеж. Вогонь знищив один гектар землі, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Палії, не забувайте, що за скоєні дії передбачений не тільки штраф. В умовах воєнного стану вас можуть прирівняти до диверсантів та позбавити волі на 15 років або довічно", – нагадує Козицький.

Нагадаємо, зараз велика частина ДСНСівців допомагають у гарячих точках, тож в інших місцях людей не вистачає.

Україна палає не лише від ворожих бомбардувань - попри усі прохання і застереження люди знову підпалюють траву, листя та сміття. На Дніпропетровщині через це вигоріло майже 40 гектарів лісу. Бувають дні, коли рятувальники приймають понад 300 викликів . На Прикарпатті за два дні від вогню загинуло троє людей. А на Рівненщині тим, хто зловить палія, обіцяють 100 доларів премії.

Від 3 березня відповідальність за підпали трави суттєво зросла . Їх прирівняли до диверсії, покарання - від 10 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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