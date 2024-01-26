На Львівщині працівники ТЦК вручили повістки під час засідання міськради

На Львівщині 25 січня представники ТЦК вручили повістки під час засідання Червоноградської міської ради. Повістки отримали семеро народних депутатів, трем же вручити їх не змогли, оскільки на сессі вони були відсутні.

Про це йдеться у відео “Четвертої студії”.

Як зазначається, працівники ТЦК завітали до міської ради на самому початку сесії. Водночас військові повідомили, що більшість нардепів вже була у ТЦК та пройшла ВЛК.

"Але є 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу запросити вас прийти до нас на ВЛК для уточнення облікових військових даних", – сказав представник ТЦК.

Він також назвав призвіща депутатів, яким вручили повістки. Зокрема, до військкомату запросили:

Войтовича Андрія

Кашубу Володимира

Кудрика Івана

Лапець Михайла

Остапюка Петра

Пущик Мирослава

Шеремета Олега

А от трьом обранцям вручити повістки не змогли:

Гаманюук Віталію

Риндику Віталію

Шевчуку Григорію

Нагадаємо, що працівники ТЦК зупинили на пробіжці депутата Верховної Ради.

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