На Львівщині працюють сили ППО — ОВА

У Львівській області в ніч проти 20 травня спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

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Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

Наразі в області оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

"У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару дронами по Одесі та області, уламки впали на житловий квартал та адмінбудівлю.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Київщину ударними дронами.

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