На Львівщині працюють сили ППО — ОВА

Влада просить людей не ігнорувати повітряну тривогу.
У Львівській області в ніч проти 20 травня спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький.
Наразі в області оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
"У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару дронами по Одесі та області, уламки впали на житловий квартал та адмінбудівлю.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Київщину ударними дронами.
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