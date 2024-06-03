На Львівщині представники ТЦК на авто збили велосипедиста, який від них утікав (відео)

У ТЦК пояснили, що велосипедист є ухилянтом, а їхні працівники "не впоралися з емоціями".
У Львівській області працівники ТЦК на авто збили чоловіка на велосипеді, який намагався від них утекти, але самі не впоралися з керуванням і в'їхали у канаву.
Відповідне відео з'явилося у місцевих пабліках.
На кадрах видно, як чоловік щодуху тікає на своєму велосипеді. Як раптом його наздоганяє автомобіль і підрізає велосипедиста, внаслідок чого той падає на асфальт. Сам водій авто не справився з керуванням і в'їхав до канави. Проте це збентежило пасажира – чоловік у формі вибіг з авто і кинувся до велосипедиста. Той покинув свого "двоколісного коня" і кинувся навтьоки.
У соцмережах уточнюють, що інцидент стався у Самбірському районі Львівської області.
Що кажуть у ТЦК
Львіський обласний ТЦК підтердив, що машина і чоловіки у формі – працівник одного із районних військкоматів.
"Щодо відео, оприлюдненого в соціальних мережах повідомляємо: на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 червня, у Києві поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів сталася бійка між цивільними та працівниками ТЦК. Зокрема, двоє військкомів, судячи з відео, погрожують декільком жінкам та намагаються їх вдарити, коли ті хочуть завадити затриманню перехожих чоловіків.
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