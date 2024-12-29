На Львівщині прикордонники виявили автівку, розшукувану Інтерполом (фото)

При перевірці документів на авто спрацювала база даних Інтерполу.
На Львівщині прикордонники виявили автівку, розшукувану Інтерполом. Її викрали в Іспанії 2018 року.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
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Як стало відомо, на Львівщині, у пункті пропуску "Краківець", прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін виявили автомобіль BMW, який перебував у міжнародному розшуку.
"Під час перевірки документів на автівку спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, BMW 2017 року випуску був викрадений в Іспанії у 2018 році", - йдеться у повідомленні.
В Укрбюро Інтерполу підтвердили, що вказаний автомобіль дійсно перебуває на обліку викраденого автотранспорту. Відтак викрадену автівку передали співробітникам Нацполіції.
Раніше Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
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