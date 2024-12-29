Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Львівщині прикордонники виявили автівку, розшукувану Інтерполом (фото)

На Львівщині прикордонники виявили автівку, розшукувану Інтерполом (фото)

Авто, яке розшукував Інтерпол

При перевірці документів на авто спрацювала база даних Інтерполу.

На Львівщині прикордонники виявили автівку, розшукувану Інтерполом. Її викрали в Іспанії 2018 року.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Деталі

Як стало відомо, на Львівщині, у пункті пропуску "Краківець", прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін виявили автомобіль BMW, який перебував у міжнародному розшуку.

"Під час перевірки документів на автівку спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, BMW 2017 року випуску був викрадений в Іспанії у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

В Укрбюро Інтерполу підтвердили, що вказаний автомобіль дійсно перебуває на обліку викраденого автотранспорту. Відтак викрадену автівку передали співробітникам Нацполіції.

Раніше Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація