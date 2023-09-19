На Львівщині призначено службову перевірку жорстокого побиття цивільного працівником ТЦК (відео)

Чоловікові погрожували фізичною розправою та тим, що “його ніхто не знайде”.

У Львівській області після нового скандалу навколо територіального центру комплектування, а саме, побиття військовим з пістолетом в руках цивільного, призначено службову перевірку.

Про це йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП.

"В Мережі поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується", - заявили в ТЦК.

Під час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку.

Нагадаємо, у Самборі Львівської області військовий з пістолетом у руках знущався над чоловіком: він завдавав йому ударів зброєю по голові, ногами по тілу на погрожував тим, що “його ніхто не знайде”.

Нагадаємо, що ТЦК Львова перевіряють поведінку працівників військкомату, які жорстоко затримали чоловіка.

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