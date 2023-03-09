На Львівщині пролунали звуки, що схожі на вибухи - очевидці

У соціальних мережах з'явилася інформація про низку вибухів на Львівщині.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, йдеться про роботу ППО на території області.

Повідомляється, що у деяких з місцевих жителів після вибухів зникло світло.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух ворожих безпілотників у напрямку Львівщини.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Луцьку, Рівному та Дніпрі пролунали вибухи. Інформація перевіряється.