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На Львівщині пролунали звуки, що схожі на вибухи - очевидці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На Львівщині пролунали звуки, що схожі на вибухи - очевидці

Фото: ТСН.ua

Триває четверта година повітряної тривоги в Україні.

У соціальних мережах з'явилася інформація про низку вибухів на Львівщині.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Попередньо, йдеться про роботу ППО на території області. 

Повідомляється, що у деяких з місцевих жителів після вибухів зникло світло. 

Офіційного підтвердження інформації наразі немає. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Моніторингові пабліки повідомляють про рух ворожих безпілотників у напрямку Львівщини. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Луцьку, Рівному та Дніпрі пролунали вибухи. Інформація перевіряється. 

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Додамо, що повітряна тривога в Україні триває 4 годину поспіль

Зауважимо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу

Не забувайте про правило "двох стін" та перебувайте в укриттях. 

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