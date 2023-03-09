На Львівщині пролунали звуки, що схожі на вибухи - очевидці

Триває четверта година повітряної тривоги в Україні.
У соціальних мережах з'явилася інформація про низку вибухів на Львівщині.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, йдеться про роботу ППО на території області.
Повідомляється, що у деяких з місцевих жителів після вибухів зникло світло.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Моніторингові пабліки повідомляють про рух ворожих безпілотників у напрямку Львівщини.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Луцьку, Рівному та Дніпрі пролунали вибухи. Інформація перевіряється.
Додамо, що повітряна тривога в Україні триває 4 годину поспіль.
Зауважимо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу.
Не забувайте про правило "двох стін" та перебувайте в укриттях.
Читайте також: