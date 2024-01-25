На Львівщині пролунав вибух, є поранені: що сталося (фото)

На Львівщині 25 січня стався вибух, через який отримали поранення двоє людей.

У Червонограді Львівської області двоє чоловіків знайшли гранату на кладовищі, яка раптово здетонувала.

Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

"Сьогодні, 25 січня, близько 6.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмовані люди", - розповіли правоохоронці.

На Львівщині вибухнула граната / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

На Львівщині вибухнула граната / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

На Львівщині вибухнула граната / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.

Поліція з'ясувала, що поранення отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років, вони госпіталізовані. Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їх словами, вони знайшли.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у ніч проти 23 січня, близько 4-ї години ранку, у Мукачеві на подвір’я будинку депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату. "Тривожну кнопку" натиснув охоронець будинку, який почув звук вибуху на подвірʼї.

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