На Львівщині РФ потужно вдарила по трьох об'єктах інфраструктури: що відомо

Вночі проти 1 червня російська окупаційна армія атакувала Львівську область. Під час повітряної тривоги шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Є руйнування. Загиблих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні чиновника.

Втім, згодом Козицький уточнив, що внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждали четверо людей. Їх шпиталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості.

За його словами, усі системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

Зауважимо, що у Львівській області тривога тривала від 03:29 до 06:10. В регіоні сталися влучання. Втім, в області спрацювали і сили ППО.

Нагадаємо, вночі 1 червня росіяни били ракетами і дронами по Україні. Окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах.

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