На Львівщині розкрили жахливе вбивство дівчини: злочинця не могли знайти дев'ять років

Чоловік задушив дівчину та закопав її тіло у лісі.

На Львівщині правоохоронці розкрили вбивство неповнолітньої дівчини, яке сталося ще дев’ять років тому.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, трагедія сталася ще у серпні 2014 року. Тоді 38-річний мешканець Стрия задушив 17-річну дівчину. Для того, щоб приховати сліди злочину, він закопав її тіло у лісосмузі - до 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.

“Оперативникам управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчим слідчого управління обласної поліції вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність чоловіка до вбивства. На підставі отриманих доказів йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України. Наступні 15 років обвинувачений може провести за ґратами. За погодженням із Львівською обласною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачений знаходиться під вартою”, - розповіли в МВС.

Нагадаємо, що на Львівщині вчителька побилась з учнем через футбольний м'яч.

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