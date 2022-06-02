На Львівщині розпочали будівництво нового пункту пропуску на україно-польському кордоні

На Львівщині розпочали будівництво нового пункту пропуску на україно-польському кордоні

Вже розпочали будівництво повноцінного пішого переходу в автомобільному пункті перетину Рава-Руська.

Натепер там діє тимчасовий піший перехід, його відкрили з початком повномасштабного вторгнення через великий потік біженців. Новий буде відповідати, зокрема, вимогам інклюзії, зазначають кореспонденти ТСН.

Проєкт фінансується за кредитні кошти польського уряду. "Фінансується за польські кредитні кошти, вартість проекту півтора мільйони євро, ми плануємо його завершити через 7-8 місяців", - кажуть у львівській митниці.

Також Львівська військова адміністрація спільно з поляками планують збудувати ще залізничні пункти пропуску. Для цього треба реконструювати понад двадцять кілометрів залізничного покриття."Розробляється проєктна документація в напрямку Рави-Руської щодо будівництва вузької колії", - заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

Побудова нових пунктів пропуску - це і стратегічний підхід, і підготовка до Євробачення, яке Україна прийматиме наступного року, кажуть чиновники.

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