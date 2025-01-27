На Львівщині син з особливою жорстокістю вбив матір: деталі трагедії

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Стрию на Львівщині поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який з особливою жорстокістю вбив свою 54-річну матір.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"Сьогодні, 27 січня, близько другої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Січових Стрільців у Стрию можливо відбувається бійка, чути гучні крики", - йдеться у повідомленні.

Екіпажі груп реагування патрульної поліції Стрийського районного управління поліції виїхали на місце події, де виявили тіло 57-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Медики, які прибули на виклик, констатували її смерть.

Правоохоронці встановили, що між загиблою та її 34-річним сином стався конфлікт, під час якого він жорстоко побив матір, завдавши їй численні тілесні ушкодження, від яких вона померла.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, суд незабаром обере йому запобіжний захід. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, в місті Ананьїв Одеської області 16-річний підліток вбив матір за відмову у кишенькових грошах та 7-річну сестру та пішов гуляти. Йому повідомлено про підозру.

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