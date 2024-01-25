На Львівщині "смотрящі" вимагали з підприємця 100 тисяч гривень (фото)

У разі, якщо їм відмовлялися платити, вони погрожували, залякували та змушували підприємців виплачувати кошти.

На Львівщині група осіб вимагала 100 тисяч гривень з місцевого підприємця. Гроші вони вимагали за надумані борги.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як зазначається, група осіб, так званих “смотрящіх” за містами Трускавець, Борислав та Стебник, вимагали з людей гроші в розрахунок оплати боргів, яких не існувало.

У разі, якщо їм відмовлялися платити, вони погрожували, залякували та змушували підприємців виплачувати кошти. Що цікаво, ці особи вже раніше притягалися до кримінальної відповідальності.

“В одного з підприємців фігуранти вимагали 100 000 гривень. Побоюючись фізичної розправи та за відсутності всієї суми, потерпілий віддавав “борг” частинами. 24 січня в Трускавці оперативники УСР спільно зі слідчими ГУНП у Львівській області затримали двох “смотрящих” під час отримання від потерпілого 40 000 гривень – частини вигаданого боргу. Обидва затримані. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів”, - розповіли в Нацполіції.

Чоловікам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що українець добровільно вступив до армії РФ, воював проти ЗСУ та потрапив до полону.

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