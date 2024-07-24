На Львівщині сотні людей шукають одинадцятирічну Соломійку: що сталося (фото)

Про зникнення дитини 20 липня у поліцію повідомила мати.

На Львівщині четверту добу триває пошукова операція, до якої залучені понад 600 осіб. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та небайдужі мешканці розшукують 11-річну Соломію Веклич, жительку міста Рава-Руська, що біля кордону з Польщею.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Для пошуків дівчинки прочісують лісові масиви, обстежують водойми, опитують очевидців та встановлюють її ймовірний маршрут руху. До операції залучені гвинтокрили та квадрокоптери.

Про зникнення дитини 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16.00, відтоді жодної інформації про неї немає.

Прикмети Соломії: зріст 148 см, худорлява, смаглява, волосся середньої довжини, темно-русе – зазвичай зав’язує у хвостик. Обличчя овальне, очі сіро-голубі, губи тонкі, ніс прямий, два верхніх передніх зуби більші за інші.

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Особливі прикмети: не розмовляє, але чує. На кінчику носа має родимку та слабо виражені родимі плями на обох щиколотках. Післяопераційний шрам на животі. У правому вусі - сережка у вигляд зірки з камінцем посередині.

Була одягнена: у трикотажні шорти в сіро-блакитну смужку та сіру майку, на ногах - сірі гумові тапочки (крокси).

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Документів та мобільного телефону з собою не мала. Востаннє Соломію бачили біля залізничного переїзду – вона нібито йшла колією у напрямку села Шабельня.

У поліції закликають усіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти встановити місце перебування дитини, зголоситись на оперативну лінію 102 чи на безкоштовну гарячу лінію 0 800 310 911, або звернутись у найближчий відділ поліції.

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