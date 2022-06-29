На Львівщині спіймали прихильника "руского міра" зі зброєю, який готував ймовірну диверсію: фото

На Львівщині спіймали прихильника "руского міра" зі зброєю, який готував ймовірну диверсію: фото

СБУ викрила прихильника "руского міра" на Львівщині.

Чоловік вів проросійську діяльність, здійснював антиукраїнську пропаганду та планував ймовірну диверсію.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.

"За оперативними даними стало відомо, що проросійськи налаштований мешканець Львівщини проводив акції на підтримку агресії рф, використовував комуністичну символіку, поширював інформацію, що він перебуває в окупації українською владою та нівелював значення українських героїв", - йдеться у повідомленні.

За словами працівників спецслужби, така незаконна діяльність колаборанта вказувала на можливе вчинення й низки інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

Під час проведення обшуків в зловмисника правоохоронці вилучили антиукраїнські листівки, символіку країни-агресорки та пропагандистську літературу в підтримку російської ідеї. Також виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї, холодну зброю, кілька пляшок з коктейлем Молотова, а також зразки форми правоохоронних органів України, яку, ймовірно, чоловік планував використати для вчинення диверсії.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст.436-1 (поширення комуністичної символіки) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

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