На Львівщині сталася масштабна смертельна ДТП: миттю загинули три людини (фото)

На Львівщині вночі 26 лютого сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули три людини, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Як стало відомо, трагедія сталася на автодорозі “Тернопіль-Львів” поблизу села Словіта Львівського району. Попередньо, 21-річний водій автомобіля “ВАЗ-2109” не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, за кермом якого перебував 41-річний львів’янин.

“Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир “ВАЗ 2109”, 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, попри зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу”, - розповіли в Нацполіції області.

Слідчі встановили, що водій “ВАЗ-2109” перебував у стані алкогольного сп’яніння. За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб”) КК України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що на Львівщині водій позашляховика Jeep Cherokee на смерть збив 13-річного хлопця.

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