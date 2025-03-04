На Львівщині сталася смертельна ДТП: є загиблий та поранені (фото)

В аварії на автодорозі у місті Радехів загинув 36-річний водій, двоє пасажирів отримали травми.

У Шептицькому районі Львівської області, в місті Радехів, сталося зіткнення вантажівки та легковика, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік, а двоє людей отримали травми.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 березня, близько 15.20, на автодорозі «Шептицький-Броди» у місті Радехів Шептицького району. Відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 307, яким керував 36-річний мешканець Бродів, та вантажівки DAF під керуванням 29-річного жителя Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП водій легковика помер на місці, а двоє його пасажирів, чоловіки 23 та 35 років з Золочівського району, отримали ушкодження та були доставлені до лікарні.

Наслідки ДТП / Фото: Поліція Львівської області/Facebook

Наслідки ДТП / Фото: Поліція Львівської області/Facebook

За фактом ДТП на Львівщині поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ, що передбачає до восьми років позбавлення волі та можливість позбавлення права керувати транспортом. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Києві затримали водія, який спричинив ДТП і травмував трьох пасажирів.

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