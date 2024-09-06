На Львівщині сталося займання в результаті падіння уламків БпЛА — Садовий

Інформації щодо постраждалих поки немає.

На Львівщині в результаті падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа.

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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він заявив, що загорілись складські приміщення.

"Після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Поблизу Малехова горять складські приміщення", - заявив Садовий.

Крім того, він повідомив, що рятувальники вже на місці і мужньо виконують свою роботу. Інформації щодо постраждалих поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час нічної атаки ворожих безпілотників на Львівщині спрацювала система протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Україну ракетами і дронами.

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