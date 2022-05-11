На Львівщині суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно Медведчука та Козака: що в переліку

На Львівщині суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно Медведчука та Козака: що в переліку

У Львові суд задовольнив клопотання слідчіх щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належать підприємствам родичів нардепів від партії “ОПЗЖ”.

Розмір капіталу перевищує 80 млн гривен.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як повідомляється, родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака, які є суб'єктами кримінального провадження, підозрюються у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У рамках судових розглядів накладено арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень. Зокрема в переліку є приміщення, площа якого 300 “квадратів” у самому центрі Львова.

“Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ. Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

Нагадаємо, що на Миколаївщині військові під постійним обстрілом готують для ворога "сюрприз" і хочуть гнати його за море.

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