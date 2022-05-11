На Львівщині суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно Медведчука та Козака: що в переліку

У Львові суд задовольнив клопотання слідчіх щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належать підприємствам родичів нардепів від партії “ОПЗЖ”.
Розмір капіталу перевищує 80 млн гривен.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Як повідомляється, родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака, які є суб'єктами кримінального провадження, підозрюються у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
У рамках судових розглядів накладено арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень. Зокрема в переліку є приміщення, площа якого 300 “квадратів” у самому центрі Львова.
“Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ. Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура”, - розповіли в пресслужбі ДБР.
Нагадаємо, що на Миколаївщині військові під постійним обстрілом готують для ворога "сюрприз" і хочуть гнати його за море.
Читайте також:
- У Миколаївській області за минулу добу внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 9 людей
- "Захиститися можна лише зброєю і силою": в Міноборони розповіли, як Україна зміниться після війни
- В Угорщині повідомили, за яких умов готові підтримати ембарго на російську нафту