На Львівщині судили чоловіка, якого з вулиці забрали до ТЦК: відмовився від мобілізації, бо "не військовий"

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо "він не військовий".

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік 5 червня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був наступного дня прийти до військкомату, проте житель Львівщини ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що 5 червня перебував на вул. Сковороди у м. Стрий. Біля нього зупинився бус, його забрали в машину і відвезли до Стрийського ТЦК для уточнення даних. Його визнали придатним до служби в армії та вручили йому повістку, проте чоловік ухилився від мобілізації. Житель Стрия додав, що він хотів оскаржувати рішення ВЛК, проте і досі цього не зробив. На суді чоловік наголосив, що "він відмовляється від призову, оскільки не військовий, не вміє і не бажає воювати".

Суд визнав чоловіка винним за 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік письмово відмовився від мобілізації.

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