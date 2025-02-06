На Львівщині судитимуть командира військової частини, який “погорів” на ліжках

Командир однієї з військових частин на Львівщині закупив ліжка для військових за завищеними цінами, завдавши збитки державі у розмірі понад 8,5 млн грн. Тепер його звинувачують у недбалому ставленні до військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ліжка для військових було придбано без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників.

Також читайте ДБР може допитати Сирського у справі прориву оборони на Харківщині

“Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок. Таким чином було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази”, - йдеться у повідомленні.

Командиру військової частини оголошено підозру за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, яка заволоділа понад 101 мільйоном гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних Сил України.

Читайте також: