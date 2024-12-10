На Львівщині та Буковині викрили канали нелегального переправлення чоловіків за кордон

На Львівщині та Буковині поліцейські заблокували два нелегальних канали переправлення чоловіків призовного віку за кордон. В результаті операції затримано організаторів цих злочинних схем, а також кількох учасників угруповань.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівської області

Оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції Львівщини затримали 38-річну жінку, яка організувала схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку до Європейського Союзу. Підозрювана обіцяла "клієнтам" безперешкодний виїзд через державний кордон за плату в розмірі 7 000 доларів з однієї особи. Вона була затримана на одному з прикордонних пунктів пропуску.

Ще одна група злочинців діяла в Чернівецькій області. Її організатори пропонували чоловікам з інших регіонів України переправлення до Румунії за 11 000 доларів. Зловмисники гарантували проїзд через блокпости та подальше переправлення через неофіційні пункти пропуску. Їх затримали після отримання "авансу" за послугу.

Правоохоронці також затримали двох водіїв, які мали транспортувати нелегальних емігрантів до кордону з Румунією. Вони були затримані в селищі на межі України та Румунії, звідки планувалося продовження їхнього нелегального шляху.

Щодо двох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено адміністративні протоколи. Організаторам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині суд виніс вирок щодо митника та залізничника, які намагалися незаконно перевезти чоловіка призовного віку до Польщі.

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